Экс-чемпион UFC Дос Сантос перешел в бокс и нацелился на поединки с Фьюри, Уайлдером и Джошуа
Сантос подписал контракт с боксерской менеджерской организацией S-Jam Boxing
12:21
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос подписал контракт с боксерской менеджерской организацией S-Jam Boxing. 37-летний бразилец нацелился на поединки с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
«Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, однажды я буду драться с этими парнями и побью их», — заявил Дос Сантос в видеообращении после анонса.
Дос Сантос провел последний бой на турнире UFC в декабре прошлого года, уступив французу Сирилу Гану техническим нокаутом во втором раунде.
Всего на счету Дос Сантоса в ММА — 21 победа и 9 поражений.
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