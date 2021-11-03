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Экс-чемпион UFC Дос Сантос перешел в бокс и нацелился на поединки с Фьюри, Уайлдером и Джошуа

Сантос подписал контракт с боксерской менеджерской организацией S-Jam Boxing
12:21
Джуниор Дос Сантос.
Джуниор Дос Сантос.
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос подписал контракт с боксерской менеджерской организацией S-Jam Boxing. 37-летний бразилец нацелился на поединки с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

«Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, однажды я буду драться с этими парнями и побью их», — заявил Дос Сантос в видеообращении после анонса.

Дос Сантос провел последний бой на турнире UFC в декабре прошлого года, уступив французу Сирилу Гану техническим нокаутом во втором раунде.

Всего на счету Дос Сантоса в ММА — 21 победа и 9 поражений.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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