Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал прогноз на претендентский бой между бывшим одноклубником Хорхе Масвидалем и Леоном Эдвардсом.

«Вы знаете, я не думаю, что Уличный Иуда [Масвидаль] сможет победить хоть кого-либо в ростере, — сказал Ковингтон BT Sports. — Так что, против кого бы он туда ни выходил, он проиграет. Я знаю образ жизни Масвидаля. Парень хрупкий, и он недисциплинированный боец. Он не работает усердно в зале каждый божий день. Так что на самом деле не имеет значения, с кем он подерется в UFC. Его побьет кто угодно».

Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.

В ночь на 7 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке Ковингтон проведет титульный реванш с действующим чемпионом Камару Усманом, которому он в декабре 2019 году уступил техническим нокаутом.