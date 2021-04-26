Экс-чемпион UFC Уиттакер объяснил причину отказа от титульного реванша с Адесаньей

Первый номер рейтинга средневесов австралиец Роберт Уиттакер заявил, что ему предложили матч-реванш с действующим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей сразу после победы над Келвином Гастелумом, но ему пришлось отказаться.

«Мне предложили подраться [с Адесаньей] примерно через час после моего боя с Гастелумом. Физически я просто не мог встретиться с ним в установленную дату. Мало того, что у меня есть травмы после последнего боя, так я должен лететь домой в Австралию, а затем две недели в обязательной изоляции. Подготовку можно было начать убедившись, что мое тело готов к нагрузкам. Учитывая, что бой в июне, это было невозможно», — сказал Уиттакер в интервью ESPN.

Адесанья проведет следующую защиту титула 12 июня в главном событии UFC 263. Соперником станет итальянец Марвин Веттори, которого Адесанья уже побеждал решением судей в 2018 году.

Уиттакер впервые встретился с Адесаньей в октябре 2019 года в Австралии, уступив ему нокаутом во втором раунде.