Гэтжи: «Макгрегор ведет себя как в начальной школе. Он никогда не вызовет меня на бой»

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора.

«Макгрегор ведет себя как в начальной школе, — приводит слова Гэтжи MMA News. — Конор дерется только с теми бойцами, которых я победил. И проявляет к ним неуважение. Серроне, Чендлер, Фергюсон — они этого не заслуживают. Он никогда не вызовет меня на бой. Я нахожу это очень смешным».

7 ноября Гэтжи одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 268 в Нью-Йорке. Позже Чендлер предложил Макгрегору бой в полусреднем весе.