Гэтжи: «Макгрегор ведет себя как в начальной школе. Он никогда не вызовет меня на бой»
Гэтжи считает, что Макгрегор никогда не вызовет его на бой
13:29
Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора.
«Макгрегор ведет себя как в начальной школе, — приводит слова Гэтжи MMA News. — Конор дерется только с теми бойцами, которых я победил. И проявляет к ним неуважение. Серроне, Чендлер, Фергюсон — они этого не заслуживают. Он никогда не вызовет меня на бой. Я нахожу это очень смешным».
7 ноября Гэтжи одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 268 в Нью-Йорке. Позже Чендлер предложил Макгрегору бой в полусреднем весе.
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