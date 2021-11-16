Тренер россиянина Петра Яна по боксу в клубе Tiger Muay Thai Джон Хатчинсон отреагировал на слова американского легковеса Дастина Порье о том, что его подопечный обладает лучшими боксерскими навыками в UFC.

«Подобное познается подобным. Скромные слова от Дастина Порье. Твоя работа так же сильна, как и твоя команда», — написал Хатчинсон в Instagram.

На счету 28-летнего Яна в ММА 16 побед и 2 поражения. 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби россиянин победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.