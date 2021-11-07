Гэтжи и Чендлер госпитализированы после боя на UFC 268

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер были госпитализированы после поединка на турнире UFC 268.

«Они оба госпитализированы. Не то чтобы с кем-то из них что-то случилось, просто оба прошли через войну. Я не хотел, чтобы Чендлер давал какие-то интервью. Мы все любим такие бои, но мне не нравится, когда ребята пропускают такие удары», — сказал на пресс-конференции Уайт.

Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

На счету 32-летнего Гэтжи 23 победы и три поражения, у 35-летнего Чендлера 22 победы и 7 поражений.