Уайт назвал Усмана лучшим полусредневесом всех времен

Президент UFC Дана Уайт впечатлен победой действующего чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана над Колби Ковингтоном.

«Усман — лучший боец в мире. Лучший полусредневес всех времен, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 268. — Он на пути становления величайшим бойцом всех времен. А Ковингтон — жесткий тип».

Усман защитил пояс в ночь на 7 ноября в главном событии UFC 268, единогласным решением судей выиграв у Колби Ковингтона, которого он нокаутировал в декабре 2019 года в пятом раунде.

Теперь на счету 34-летнего Усмана 20 побед и 1 поражение.