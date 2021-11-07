Колби Ковингтон: «Несколько раз я потряс его, но не смог развить успех»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал поражение Камару Усману.

«У меня были моменты в этом бою, я потряс его несколько раз, но не развил успех. Сегодня был его вечер. Любите ли вы меня или ненавидите, я только начинаю. В понедельник я вернусь в зал», — сказал Ковингтон в октагон-интервью

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 267 и провел 5-ю защиту титула.