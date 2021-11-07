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Колби Ковингтон: «Несколько раз я потряс его, но не смог развить успех»

09:01
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Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал поражение Камару Усману.

«У меня были моменты в этом бою, я потряс его несколько раз, но не развил успех. Сегодня был его вечер. Любите ли вы меня или ненавидите, я только начинаю. В понедельник я вернусь в зал», — сказал Ковингтон в октагон-интервью

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 267 и провел 5-ю защиту титула.

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Никита Горшенин все материалы автора
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