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Сехудо: «У Волкановски нет сильного удара. Корейский Зомби уложит его спать»

Сехудо поделился ожиданиями от поединка Чон Чхан Сона против Волкановски
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Алекс Волкановски.
Фото UFC

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо, одноклубник бойца Чон Чхан Сона, больше известного как Корейский Зомби, поделился ожиданиями от поединка товарища против Алекса Волкановски.

«Величайший дар Волкановски — это его прессинг, — сказал Сехудо в первом эпизоде UFC 273 Embedded. — Но я также много изучал Волкановски, и я точно знаю, что он собирается делать в этом бою. У него нет сильного удара. Если он все-таки решит зарубиться, то Зомби уложит его спать. У нас несколько стратегий. Мы будем стараться изо всех сил, и Корейский Зомби снова окажется победителем».

Волкановски и Корейский Зомби сразятся в главном событии турнира UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. На его счету 23 победы и 1 поражение, у Корейского Зомби — 17 побед и 6 поражений.

Алекс Волкановски
Генри Сехудо
UFC
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