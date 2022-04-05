Сехудо: «У Волкановски нет сильного удара. Корейский Зомби уложит его спать»

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо, одноклубник бойца Чон Чхан Сона, больше известного как Корейский Зомби, поделился ожиданиями от поединка товарища против Алекса Волкановски.

«Величайший дар Волкановски — это его прессинг, — сказал Сехудо в первом эпизоде UFC 273 Embedded. — Но я также много изучал Волкановски, и я точно знаю, что он собирается делать в этом бою. У него нет сильного удара. Если он все-таки решит зарубиться, то Зомби уложит его спать. У нас несколько стратегий. Мы будем стараться изо всех сил, и Корейский Зомби снова окажется победителем».

Волкановски и Корейский Зомби сразятся в главном событии турнира UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. На его счету 23 победы и 1 поражение, у Корейского Зомби — 17 побед и 6 поражений.