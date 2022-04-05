«У него что-то сдвинулось в голове после нокаута». Шуаев ответил на обвинения Пономарева в оскорблении его жены

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Юсуп Шуаев ответил Григорию Пономареву, с которым он провел бой в конце марта в Астрахани.

Ранее Пономарев в интервью «СЭ» заявил, что решил показать Шуаеву средний палец прямо во время боя после того, как соперник оскорбил его и жену.

«У нас такое расстояние ударов было, и мы ни разу не сблизились в бою, пока он не показал средний палец, — сказал Шуаев «СЭ». — Когда он мне показал средний палец и мы перешли в партер, — вот тогда я ему в грубой форме сказал: «Подожди, я тебе устрою». Но сказанное не звучало в прямом смысле. Если у него соображения гомосексуального характера, то я не виноват в этом. Не имелось в виду в прямом смысле этого слова».

«Все же знают, что это такое. Нормальные люди не воспринимают это в прямом смысле. А вот чтобы я на его жену что-то говорил... Всевышний свидетель, что я про его жену ничего не говорил, потому что мое мужество не позволит оскорбить чью-то жену. У меня у самого есть дочка и жена, мама, и как после этого я могу чью-то жену оскорбить? Никогда в жизни не будет такого, чтобы я оскорбил чью-то жену или маму. Я не знаю, может быть, у него (Григория Пономарева) что-то сдвинулось в голове после нокаута. Может быть, ему что-то послышалось, показалось, ведь наоборот — когда извинился перед ними, сказав, что Григорий настоящий воин, который провел хороший бой, — его жена послала меня на три буквы в прямом смысле. Я ничего не стал говорить ей».

«На следующий день я позвонил Григорию, извинился за то, что мы были в нормальных отношениях, а я смотрю после боя смотрю он обиженный ушел и его жена [послала]. Я ему (Григорию Пономареву) говорю: «Извини за то, что вот так бой прошел». Да, после того, как он мне средний палец показал, я ему наговорил слов в партере. Я ему говорю: «Давай, вставай, я тебя в натуре сейчас ушатаю!». Я ему что по кайфу сказал пока он меня удерживал в партере. Говорю: «Или бей меня как мужчина, или — вставай и что-то делай. Дерись как мужчина».

«Как только нас подняли, я ему сделал нокдаун, а он меня обратно повалил, и я ему тогда говорю: «Вот видишь, что я с тобой в стойке делаю? Давай, добивай [в партере] или вставай. У тебя сегодня ничего не получится сделать. Ты меня убей, ведь иначе у тебя никак выиграть не получится».

«Далее мы обратно встали, и я его отправил в нокаут. Вот так. Как я говорил, он за свои слова ответил. А так у нас равные шансы в этом бою были, честно сказать. Он точно так же мог и меня нокаутировать. Я шел с ним размены, поэтому скажу, что у него очень тяжелые удары. Просто я больше хотел выиграть, чем он. И хватит хейтить: «Его жену я не оскорблял!».

Итогом противостояния стала победа Шуаева в конце второго раунда. Для Пономарева поражение стало вторым в профессиональной карьере.

Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который проходил 25 марта в Астрахани.