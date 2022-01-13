Генри Сехудо: «Миллион долларов за бой — небольшие деньги. Ради такого чека я не вернусь»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо на подкасте «Weighing In» рассказал об условиях возвращения в октагон.

Джош Томсон: «Если посмотреть на Волкановски, то у него огромный рич для парня его роста. 180 см в размахе рук для 168 см роста — это невероятно».

Генри Сехудо: «Джош, когда ты нащупал свою дистанцию, рич вообще не имеет значения (рич Сехудо — 163 см — прим.). Именно дистанция создает тайминг. Люди переоценивают значимость размеров. Даже в бою с Холлоуэем мне нравятся мои шансы».

Джон Маккарти: «Генри, тебе не обидно, что ты столько всего достиг, а ребята из дивизионов повыше все равно зарабатывают больше тебя?».

Генри Сехудо: «А кто там зарабатывает-то? Зарабатывает только Конор Макгрегор. Вот, что он получает — это деньги. А остальные... Я вам так скажу. Миллион долларов [за бой] - это небольшие деньги. Это не тот чек, ради которого я готов вернуться».

Сехудо провел последний бой в мае 2020-го, победив нокаутом Доминика Круза в поединке за титул легчайшего веса.