Генри Сехудо: «Если Сэндхэген переводил Петра Яна, то я буду хабибить его все пять раундов»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о том, как бы сложился его бой с Петром Яном.

«Петр Ян — киллер, очень жесткий парень, но он не пугает меня. Если его смог переводить кто-то вроде Кори Сэндхэгена, то... Если я добираюсь до ног человека, я просто финиширую его. Я могу хабибить Петра Яна все 5 раундов. Это будет убогим скучным боем, но я заберу победу» — сказал Сехудо на подкасте «Weighing In»

Сехудо провел последний бой в мае 2020-го, победив нокаутом Доминика Круза в поединке за титул легчайшего веса.