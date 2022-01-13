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Сегодня, 22:10

Генри Сехудо: «Курю траву каждый день. Считаю ее высокоэффективной медициной»

Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о пристрастии к курению марихуаны.

«Может быть, я сейчас разобью много сердец, но я курю траву последние 6 лет. Сейчас я курю ее каждый день, это суперхорошо для меня. Она как-то делает меня мягче. Кофе я не пью. С Майком [Тайсоном] мы при знакомстве покурили, потом ели грибы, в конце концов, мы попробовали DMT... Мы с Майком смотрим на это как на высокоэффективную медицину, а не как наркотики, героин или что-то еще», — сказал Сехудо на подкасте «Weighing In».

Сехудо провел последний бой в мае 2020-го, победив нокаутом Доминика Круза в поединке за титул легчайшего веса.

Генри Сехудо
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