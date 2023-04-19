Гаджиев рассказал, почему Шлеменко может победить Исмаилова в реванше

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном реванше между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Если этот бой пройдет в Омске, тот тут будет интрига. Потому что у себя на родине Саня вытащит из себя какие-то невиданные ресурсы. С ним же часто такое бывает. Он вот второй бой Василевскому проигрывал, бах — и задушил. Он из себя что-то вытаскивает всегда. Такой характер. Поэтому если он из себя что-то вытащит в этом бою, не удивлюсь. Я вижу смысл в этом бою, если он пройдет на родине у Шлеменко», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее Шлеменко заявлял о желании организовать реванш против Исмаилова на турнире своего промоушена Shlemenko FC в Омске.