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Хавьер Мендес признался, что Хабиб опасался за Махачева в бою с Волкановски

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что отсутствие экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) сказалось на последнем выступлении чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1).

«Я думаю, что Исламу было немного сложнее, чем обычно, — сказал Мендес в интервью Jibber with Jaber, — потому что он привык, что Хабиб все время был рядом. Если Хабиб не дрался в одном карде с Исламом, он все равно был рядом с ним, в углу Ислама. Вероятно, в глубине души Ислам был потрясен... Хабиб разговаривал с ним [Махачевым] по телефону, перед тем как Ислам вышел на бой. Так что он [Хабиб] был там [с Махачевым], как его отец был с ним [Хабибом].

Хабиб звонил мне и говорил: «Тренер, я очень переживаю по поводу этого боя, Волкановски очень крут, я опасаюсь за Ислама». А я такой: «Я не знаю, насколько легким или тяжелым будет бой, но мы выиграем».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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