Камил Гаджиев: «Чимаев действительно выиграл у Бернса, но он не готов к Ковингтону»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поединок между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Вот это бой, вот это класс! — сказал Гаджиев «СЭ». — Их там по очереди шатало, они весь бой провели в стойке. Я получил удовольствие от просмотра боя».

«Я считаю, что Хамзат действительно выиграл у Бернса. Он точно победил, и в этом для меня сомнений нет».

«Для нас, зрителей, стало очевидно, что у Хамзата проблемы с функционалкой, что Хамзат, который не смог выиграть бой быстро, — это уже не тот Хамзат. Стало очевидно, что вот эти ребята [из топ-5] из другого теста».

«Я раньше говорил, что он не готов к бою с Усманом, потому что там опыт, сила и так далее, а сейчас понимаю, что он (Чимаев) к бою с Колби Ковингтоном не готов. Я думаю, что Ковингтон был бы фаворитом в бою с Чимаевым. Я думаю, чтобы Хамзату дойти до уровня таких бойцов, ему нужно провести несколько поединков».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей. Теперь на счету Чимаева 11 побед и 0 поражений.