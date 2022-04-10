«Раунд года! Эти парни сумасшедшие». Реакция бойцов на бой Чимаева и Бернса

Как разные бойцы отреагировали на бой Чимаева и Бернса

Хамзат Чимаев (11-0) победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

По мнению ряда бойцов, которые написали свою реакцию в Twitter, поединок Чимаева и Бернса стал одним из лучших в этом году.

Генри Сехудо: «Раунд года! Эти парни сумасшедшие! Нам нужно еще два раунда! Дайте нам то, чего мы хотим! Какой зрелищный поединок! Хамзат успешно прошел тест. Кто следующий выйдет против него?».

Дуэйн «Скала» Джонсон: «Что за бой!».

Франсис Нганну: «Отличный бой двух воинов! Поздравляю обоих бойцов! Может сейчас вы проявите немного уважения Гилберту Бернсу, — написал Нганну в Twitter. — Этот поединок доказывает, насколько велик Камару Усман. Если вы посмотрите тот бой против Гилберта, то поймете».

Белал Мухаммад: «Потрясающий бой двух воинов».

Али Абдель-Азиз: «Гилберт был готов умереть сегодня. По моему мнению, никто не проиграл. Сегодня Гилберт получил много новых фанатов, а Хамзат — опыта. Мы должны проявить уважение обоим бойцам».

Дастин Порье: «Респект! Превосходный бой!».

Даниэль Кормье: «Правильное судейское решение. Но черт возьми какой бой они закатили!».

Майкл Чендлер: «Гилберт — настоящий гангстер».

Стивен Томпсон: «Большое уважение Гилберту Бернсу».

Дерек Брансон: «Что за бой!».