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Сегодня, 10:59

Райан Гарсия победил Эммануэля Тагое в главном бою вечера

Давид Хачатрян
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Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (22-0) в главном бою вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) единогласным решением судей.

Во втором раунде Гарсия отправил соперника в нокдаун, после чего пошел добивать ганца. Тем не менее американцу не хватало ударной мощи для досрочного завершения поединка. На протяжении всего поединка Гарсия оказывал давление и изматывал оппонента.

Судьи отдали победу Гарсии (119-108, 119-108 и 118-109).

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