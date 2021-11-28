Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Гаджиев о бое Емельяненко — Сантос: «Саша неплохо выглядел»

02:04
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Теги:

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поединок Александра Емельяненко против Марсио Сантоса.

«На Сашу мы в дальнейшем рассчитываем, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Но есть нюанс. Саня на самом деле неплохо смотрелся, и пусть результат никого не вводит в заблуждение. Да, он проиграл на земле, где он изначально был практически обречен. Но то, что он делает подсечку в MMA, это не самбо и не дзюдо, это говорит о том, что к нему возвращаются навыки — координация определенная, что, по моему мнению, в последнее время не хватало».

Емельяненко удушающим приемом в первом раунде уступил Сантосу. Теперь на счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Бойцы сразились в главном событии AMC Fight Nights 106, который состоялся 27 ноября в Сыктывкаре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Спасатели вывели четырех горняков из шахты «Листвяжная» после взрыва
0