Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поединок Александра Емельяненко против Марсио Сантоса.

«На Сашу мы в дальнейшем рассчитываем, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Но есть нюанс. Саня на самом деле неплохо смотрелся, и пусть результат никого не вводит в заблуждение. Да, он проиграл на земле, где он изначально был практически обречен. Но то, что он делает подсечку в MMA, это не самбо и не дзюдо, это говорит о том, что к нему возвращаются навыки — координация определенная, что, по моему мнению, в последнее время не хватало».

Емельяненко удушающим приемом в первом раунде уступил Сантосу. Теперь на счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Бойцы сразились в главном событии AMC Fight Nights 106, который состоялся 27 ноября в Сыктывкаре.