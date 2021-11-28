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Гаджиев: «Александру Емельяненко после такого боя с Сантосом точно не нужно заканчивать карьеру»

02:38
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев восхищен формой Александра Емельяненко, несмотря на его поражение от Марсио Сантоса.

«Акции Александра Емельяненко сильно не упали, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Мы по соцсетям видим, что Саня тренируется. Сегодня же ущерба не было? Он пропускал, но ущерба нет. То есть ему не надо лечиться. Он тренируется дальше, и через три месяца объявляется его следующий поединок. Мы разве не будем смотреть? Будем смотреть. Если бы он сегодня вышел весь трясущийся, никакой, получил и так далее... Если уж заканчивать, то можно было после боя с Магомедом Исмаиловым. После такого боя точно не нужно заканчивать карьеру».

В главном событии AMC Fight Nights 106 Емельяненко потерпел поражение от Сантоса удушающим приемом в первом раунде. Теперь на счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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