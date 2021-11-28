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Сантос доставлен в больницу после поединка с Александром Емельяненко

00:18
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Бразильский боец ММА Марсио Сантос доставлен в больницу после поединка против россиянина Александра Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«У него подозрение на перелом руки», — сказал представитель Сантоса.

Бразилец одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Этот поединок был главным событием турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

После поединка Емельяненко вызвал Сантоса на реванш. Тот заявил, что вновь побьет его.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13045753

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Евгений Петров все материалы автора
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