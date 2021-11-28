Сантос доставлен в больницу после поединка с Александром Емельяненко

Бразильский боец ММА Марсио Сантос доставлен в больницу после поединка против россиянина Александра Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«У него подозрение на перелом руки», — сказал представитель Сантоса.

Бразилец одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Этот поединок был главным событием турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

После поединка Емельяненко вызвал Сантоса на реванш. Тот заявил, что вновь побьет его.