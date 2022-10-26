Гаджиев хочет, чтобы Ян остался в UFC: «Есть незакрытые вопросы»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье, который сообщил, что российский боец Петр Ян может покинуть UFC.

«Я считаю, что лиги лучше UFC в любом случае не существует. Я бы, как болельщик, хотел видеть Яна в UFC. Только там он получит самые большие вызовы. Не знаю, откуда Дэниел вообще знает об этом. Может, у него был разговор с Петром. Но это решение, если оно есть, скорее эмоциональное. Немного времени пройдет, и Петр перезагрузится и останется. Я считаю, что есть незакрытые вопросы в UFC, их нужно закрывать. А конкретно я говорю о завоевании пояса», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения. О'Мэлли провел 17 боев в смешанных единоборствах и одержал 16 побед.