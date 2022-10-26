UFC пытается организовать бой Сехудо и Стерлинга в Австралии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) может вернуться в октагон в бою против нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3), сообщает Ариэль Хельвани.

«Стерлинг против Сехудо в Перте. Это то, чего хотят UFC, — сказал Хельвани на The MMA Hour. — Сехудо явно тот парень, который, как они [матчмейкеры] считают, может побить Алджо».

Известно, что Сехудо готов подписать контракт на бой, но Стерлинг не согласен, что бывший двойной чемпион после длительного перерыва достоин драться за титул.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.