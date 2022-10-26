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Диего Санчес призвал Яна покинуть UFC: «В наших глазах ты по-прежнему чемпион»

Диего Санчес призвал Яна покинуть UFC
Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, 40-летний ветеран Диего Санчес (30-14) отреагировал на слух о том, что Петр Ян (16-4) может покинуть UFC из-за спорных судейских решений в боях с Алджамейном Стерлингом (22-3) и Шоном О'Мэлли (16-1).

«Петр, в наших глазах ты по-прежнему чемпион... UFC на самом деле не заботится о тебе, — написал Санчес в своих соцсетях. — Сейчас я бы хотел, чтобы я в свое время ушел в Bellator в самом расцвете сил, потому что они заботились бы обо мне больше. UFC — это мафия».

Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
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