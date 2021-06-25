Гаджи Автомат оценил шансы Макгрегора в боях на голых кулаках

Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов в интервью «СЭ» поделился мнением, чего бы сейчас смог добиться в кулачных боях экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор.

— Какой боец ММА смог бы многого добиться в голых кулаках? Кто-то, чью технику ведения боя вы могли бы выделить?

— Я не знаю, не могу так сказать.

— Допустим, у Макгрегора бы получилось?

— Нет. Вот у него был последний бой с Порье — уже видно, что ему это на фиг не надо, он просто вышел заработать свои деньги и все. Вышел, заработал кучу миллионов и все. Старый Макгрегор бы дрался до конца, а этот — слился. Просто заработал деньги. Можно понять, он все всем доказал, два пояса выиграл. Просто к чему я веду: попадется ему такой же тип в голых кулаках, который не даст заднюю и будет рубиться, — Макгрегору это на хрен не надо. Он скажет: «Зачем мне это — в третьем-четвертом раунде лица разбивать?» Там много факторов играют, такая боль неприятная, это уже зависит от того, насколько далеко человек готов зайти. Мы не берем глухой нокаут, а именно моменты, когда надо себя заставлять. Боль жесткая. Бить все умеют, а защищаться-то почти нечем, перчаток нет. Зависит от людей, поэтому не могу сказать, кто из бойцов ММА смог бы показать себя в голых кулаках.

— Было бы интересно посмотреть в голых кулаках на Мейвезера, учитывая, что это за боксер и какая у него техника, что по нему толком никто не может попасть.

— В голых кулаках меньше ринг, значит, будет больше драки, меньше пространства, перчаток нет, кулак меньше. Поможет ли ему его техника? Конечно, до определенного уровня поможет, по нему не будут попадать, но если против него выйдет кто-то быстренький, то будет уже по-другому. Драться в перчатках и кулаках — разные вещи.

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