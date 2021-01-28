Фирас Захаби: «После первого раунда с Порье Конору нужно было садиться на стул и вынимать капу»

Тренер Рори Макдональда и Джорджа Сен-Пьера Фирас Захаби считает ошибочным поведение ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в перерыве между раундами поединка UFC 257 с американцем Дастином Порье.

«Что меня удивило после первого раунда — Макгрегор не сел на стул, и что еще более странно — не вытащил капу, — сказал Захаби на своем подкасте Tristar Gym. - Я знаю, что иногда бойцы не садятся, потому что они в великолепной форме, но чаще всего они не садятся, потому что находятся в очень эмоциональном состоянии. А это нехорошо. И я уверен, что это был случай Макгрегора. Ему обязательно нужно было садиться. Что касается капы — то она сокращает количество поступаемого воздуха на 10-15%. Ее обязательно нужно вытаскивать, а бойцу дать попить воды«.

По словам Захаби, 32-летний Макгрегор не слушал советы тренеров из своего угла во время поединка против 32-летнего Порье.

«Если бы мы клонировали Макгрегора и посадили второго из них в угол, чтобы он мог хладнокровно наблюдать за первым Макгрегором и оценивать его действия, давать советы, то на второй раунд вышел бы совсем другой Конор. Тот, который бы успокоился, обрел хладнокровие и придумал бы какие-то решения — как быть с лоукиками, как попробовать побить новые комбинации. Но в реальности получилось совсем по-другому, Макгрегор вообще не использовал преимущество отдыха между раундами».