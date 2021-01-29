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Андрей Корешков: «В ММА была раньше эра борцов, но теперь начинается эра ударников»

15:20

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о новых тенденциях в смешанных единоборствах.

«Сейчас мы все больше и больше видим, что представители K-1, тайского бокса переходят в ММА, начинают постепенно адаптироваться и показывать хорошие результаты.

Если раньше была эра в большой степени борцов, то сейчас ударники начинают возвращать позиции. Именно базовые ударники все чаще и чаще становятся чемпионами в топовых организациях», -сказал Корешков в интервью «СЭ».

На счету Корешкова 22 победы при 4 поражениях в ММА.

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