Магомед Исмаилов назвал Владимира Минеева «очкошником»

Российский боец MMA Магомед Исмаилов опубликовал новый пост в своем Instagram. 34-летний спортсмен обратился к подписчикам, назвав бойца смешанных единоборств Владимира Минеева «очкошником».

«Приветствую всех, дорогие друзья. Слистните влево, и появится официально — очкошник (показывает фото Минеева. — Прим. «СЭ»). Ну, собственно, у меня на этом всё», — сказал Исмаилов на видео.

Ранее, 27 января, 30-летний Минеев заявил, что Исмаилов отказался от боя-реванша с ним.

24 декабря в Москве на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup случилась потасовка между Минеевым и Исмаиловым.

На счету Минеева в MMA — 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Исмаилова — 17 побед, два поражения и одна ничья. В октябре 2018 года результат поединка Минеев — Исмаилов на турнире Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov был признан ничейным.