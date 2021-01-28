Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Магомед Исмаилов назвал Владимира Минеева «очкошником»

21:21
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец MMA Магомед Исмаилов опубликовал новый пост в своем Instagram. 34-летний спортсмен обратился к подписчикам, назвав бойца смешанных единоборств Владимира Минеева «очкошником».

«Приветствую всех, дорогие друзья. Слистните влево, и появится официально — очкошник (показывает фото Минеева. — Прим. «СЭ»). Ну, собственно, у меня на этом всё», — сказал Исмаилов на видео.

Ранее, 27 января, 30-летний Минеев заявил, что Исмаилов отказался от боя-реванша с ним.

24 декабря в Москве на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup случилась потасовка между Минеевым и Исмаиловым.

На счету Минеева в MMA — 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Исмаилова — 17 побед, два поражения и одна ничья. В октябре 2018 года результат поединка Минеев — Исмаилов на турнире Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov был признан ничейным.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир