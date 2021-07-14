В UFC назвали дату второго боя между Диасом и Лоулером

UFC объявил о проведении поединка между Ником Диасом и Робби Лоулером.

Бой состоится на турнире UFC 266, который пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

На счету 37-летнего Диаса 26 побед и 9 поражений в ММА, еще 2 поединка признаны несостоявшимися. У 39-летнего Лоулера 28 побед и 15 поражений, еще 1 бой признан несостоявшимся.

Первый бой между Диасом и Лоулером состоялся в апреле 2004 года на турнире UFC 47. Тогда Диас победил нокаутом во втором раунде.