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В UFC назвали дату второго боя между Диасом и Лоулером

14 июля 2021, 11:29

UFC объявил о проведении поединка между Ником Диасом и Робби Лоулером.

Бой состоится на турнире UFC 266, который пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

На счету 37-летнего Диаса 26 побед и 9 поражений в ММА, еще 2 поединка признаны несостоявшимися. У 39-летнего Лоулера 28 побед и 15 поражений, еще 1 бой признан несостоявшимся.

Первый бой между Диасом и Лоулером состоялся в апреле 2004 года на турнире UFC 47. Тогда Диас победил нокаутом во втором раунде.

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Иван Торопцев все материалы автора

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