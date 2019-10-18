Фергюсон заманил Хабиба в ловушку тортом. Эпичный троллинг американца

Американский боец UFC Тони Фергюсон снова пошутил над чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и сгонкой веса.

Спортсмен выложил видеоролик, где он в качестве приманки для Хабиба использует торт. Затем Фергюсон рычит, как медведь. Прибегает россиянин и, увидев приманку, ловится в клетку.

Их бой в 2017 году не состоялся, так как россиянин снялся из-за сложной весогонки. Теперь Фергюсон троллит Хабиба на тему еды.

— 60 процентов времени это работает каждый раз. Сезон охоты, — подписан ролик.

Напомним, что следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Фергюсон.