Во сколько начнется бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном?
20 октября, 16:30
Примерно в 22.00 по московскому времени 23 октября 2021 года начнется бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.
Вечер смешанных единоборств пройдет в Москве на «ВТБ Арене». В прямом эфире видеотрансляцию поединка Емельяненко — Джонсон покажет платформа Okko Спорт.
У 45-летнего Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений.
Подробную информацию о турнире Bellator 269 можно посмотреть здесь.
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