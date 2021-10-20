Во сколько начнется бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном?

Примерно в 22.00 по московскому времени 23 октября 2021 года начнется бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Вечер смешанных единоборств пройдет в Москве на «ВТБ Арене». В прямом эфире видеотрансляцию поединка Емельяненко — Джонсон покажет платформа Okko Спорт.

У 45-летнего Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений.

Подробную информацию о турнире Bellator 269 можно посмотреть здесь.