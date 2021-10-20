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Хамзат Чимаев рассказал, станет ли драться с кавказским бойцом

20 октября, 16:00
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на вопрос о том, станет ли он драться с кавказским бойцом.

«Если бой будет что-то значить, например, это будет поединок за пояс, а гонорар будет нормальным, причем и для его соперника должен быть выгодным, не только для меня. Если есть какие-то плюсы для нас, то почему бы и нет», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале ZubaTV.

Напомним, что Чимаев не принимал участия в боях с сентября 2020 года. Боец переболел коронавирусом с тяжелыми последствиями, после чего объявил о завершении карьеры. Позже, однако, он решил вернуться. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения в ММА.

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