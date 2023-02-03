Нокаут за 12 секунд и великий камбэк за 1,5 минуты. 10 самых быстрых побед в карьере Федора

Емельяненко одинаково легко избивал и легенд, и ноунеймов.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером. Поединок за пояс промоушена в тяжелом весе станет прощальным для Последнего Императора. В преддверии боя вспоминаем самые быстрые победы Емельяненко-старшего.

10. Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон, 100 секунд

Первый бой за пять лет, который Федор провел в России. Перед поединком многие фанаты сомневались, способен ли уже 45-летний Федор победить огромного и относительно молодого американца, который несколькими месяцами ранее показал приличный бой с Валентином Молдавским, пусть и проиграл. Но «ВТБ Арена» вряд ли разочаровалась: Последний Император уложил Джонсона за 1 минуту и 40 секунд: поразил американца комбинацией из трех боковых. Тимоти оказался в глухом нокауте.

9. Федор Емельяненко — Кевин Рэндлман, 93 секунды

Легендарный поединок, который считается одним из величайших камбэков в истории ММА. В своем четвертом поединке в Pride Федор легко мог проиграть. Уже на 45-й секунде американец оформил страшнейший суплекс, после которого за здоровье Федора стало боязно: он крайне неудачно приземлился на шею. Но Федор будто ничего не почувствовал, а просто залез на Рэндлмана и поймал его на армбар. Кевин даже не мог постучать — пришлось кричать, чтобы рефери зафиксировал вербальную сдачу.

8. Федор Емельяненко — Педро Риззо, 84 секунды

Бой с Риззо стал для Федора последним перед уходом из ММА в 2012 году. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга российский боец выступил на глазах у президента России Владимира Путина. Одним из секундантов Последнего Императора был младший брат Александр. После осторожных действий в первую минуту Федор взорвался в середине второй и донес до бразильца несколько мощных ударов. Риззо не среагировал — рефери сразу понял, что нужно останавливать избиение.

7. Федор Емельяненко — Гари Гудридж, 69 секунд

До боя с Федором канадский кикбоксер был в первую очередь знаменит победой над Олегом Тактаровым, а в остальном его выступления нельзя было назвать блестящими, хотя Гудридж и был очень опасен в стойке. Федор с первых же секунд налетел на канадца с ударами, а затем оформил тейкдаун. Из доминирующей позиции Емельяненко забил Гудриджа, добавив пару соккер-киков, — весь процесс занял чуть больше минуты.

6. Федор Емельяненко — Михаил Апостолов, 63 секунды

Для Федора бой с Апостоловым был шестым в профессиональной карьере, болгарин же дебютировал в профи. При этом Емельяненко четырьмя месяцами ранее проиграл Цуёси Косаке из-за сечки, отчего наверняка был настроен еще жестче. Федор быстро повалил Апостолова на настил и стал обрабатывать корпус болгарина, который выглядел совсем беспомощно. Затем Емельяненко легко замкнул замок на шее соперника, и тот постучал.

5. Федор Емельяненко — Юджи Нагата, 62 секунды

На турнире Inoki Bom-Ba-Ye в канун 2004 года Федор встретился с японцем Нагатой, профессиональная карьера которого в итоге составила лишь два поединка, зато с кем! До Федора Нагата двумя годами ранее бился с Мирко Кро Копом и проиграл за 21 секунду. С Федором японец продержался чуть дольше. На 30-й секунде Нагата пропустил правый прямой и упал в нокдаун, но добить не получилось, а в конце первой минуты Юджи снова оказался на канвасе. В этот раз Последний Император бил японца до тех пор, пока судья не дал команду «стоп».

4. Федор Емельяненко — Наойя Огава, 54 секунды

Непобежденный на момент боя с Федором Огава был выше российского бойца на 10 сантиметров. Грозный японец обещал расправиться с Емельяненко и даже не пожал россиянину руку перед началом боя. После стартового размена бойцы оказались на канвасе, где Федор залез в фулл-маунт, откуда провел сопернику армбар.

3. Федор Емельяненко — Фрэнк Мир, 48 секунд

Для Федора поединок стал вторым в Bellator после быстрого поражения от Мэтта Митриона. Российский боец шикарно реабилитировался, а заодно прошел в полуфинал «Гран-при» тяжеловесов. Хотя стартовые секунды получились для Емельяненко опасными: он оказался в нокдауне. Мир имел шанс забить Федора, но Последний Император бросил американца через бедро. Когда бойцы вернулись в стойку, Мир пошел вперед и пропустил левый апперкот. Экс-чемпион UFC упал, и Федору оставалось его добить, с чем он без проблем справился.

2. Федор Емельяненко — Зулузиньо, 26 секунд

Гигантский бразилец весил почти на 50 килограмм больше Федора и был выше почти на 20 сантиметров. Кроме того, Зулузиньо в тот момент был непобежденным бойцом с рекордом 5-0. Несмотря на все вводные, безусловным фаворитом считался именно Емельяненко, которому хватило меньше 30 секунд, чтобы дважды уронить Зулу — сначала левым, а затем правым боковым. После второго нокдауна Емельяненко совершил несколько добиваний, и рефери остановил уничтожение.

1. Федор Емельяненко — Хироя Такада, 12 секунд

В тот момент Федора еще даже не называли Последним Императором: бой против Такады был для него вторым в профессиональной карьере. После победы над Леваном Лагвилавой в Туле Емельяненко отправился в Токио, где встретился с дебютантом Такадой. Несколько ударов, и Хироя уже лежал на канвасе. Вероятно, путь из раздевалки до ринга был в несколько раз дольше, чем сам поединок.