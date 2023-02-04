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Сегодня, 15:20

Ян надеется на победу Емельяненко в поединке с Бейдером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на турнире Bellator 290 в США.

«5 февраля пройдет бой Федора Емельяненко против Райана Бейдера. Это будет реванш — в первом поединке Федор уступил. Я надеюсь, что в 46 лет Федор сможет побить молодого Бэйдера. Чтобы на этой красивой ноте завершил свою прекрасную карьеру профессионального бойца. Желаю ему победы в этом поединке. Буду за него болеть», — приводит слова Яна Sport24.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-04-fedor-yemelyanenko-rayan-beyder-2-mneniye-petra-yana-prognozy-i-koeffitsiyenty-bukmekerov-kogda-nachnetsya-boy-data-boya
Петр Ян
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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