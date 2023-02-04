Ян надеется на победу Емельяненко в поединке с Бейдером

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на турнире Bellator 290 в США.

«5 февраля пройдет бой Федора Емельяненко против Райана Бейдера. Это будет реванш — в первом поединке Федор уступил. Я надеюсь, что в 46 лет Федор сможет побить молодого Бэйдера. Чтобы на этой красивой ноте завершил свою прекрасную карьеру профессионального бойца. Желаю ему победы в этом поединке. Буду за него болеть», — приводит слова Яна Sport24.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.