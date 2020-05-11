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Федор Емельяненко рассказал, что сделает первым делом после пандемии коронавируса

20:09
Федор Емельяненко. Фото Fight Nights Global 50
Федор Емельяненко. Фото Fight Nights Global 50
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Экс-чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко (39-6-0) опубликовал новую фотографию в Instagram. 43-летний российский боец рассказал подписчикам, как проведет свой первый день после самоизоляции.

«Когда все это закончится, у меня, наконец, получится пойти погулять с семьей. Мы уже почти забыли, как хорошо гулять всем вместе. И обязательно снова буду тренироваться с моей командой Fedorteam. А что получится у вас?» — подписал фото Емельяненко.

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