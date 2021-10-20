Федор Емельяненко: «Рад, что люди в мире через меня меняют отношение к России, несмотря на всю пропаганду»
20 октября, 21:25
Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко назвал главную причину для гордости в своих спортивных достижениях.
«Чем я больше всего горжусь в моих успехах? Даже не гордость, а радость, что через меня, может быть, узнают Россию. Люди разных стран интересуются Россией, меняют свое отношение к России, несмотря на на ту пропаганду, которая идет против моей страны, моей родины. Люди все равно продолжают относиться к нам с теплом и любовью, радостно везде нас принимают», — сказал Емельяненко на шоу The MMA Hour.
23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.
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