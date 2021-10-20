Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович ответил бойцу Bellator Кори Андерсон, заявившему, что он является лучшим полутяжеловесом в мире.

«Я хотел бы уложить его еще разок, — сказал Блахович на шоу The MMA Hour. — Он трус и ментальный слабак, который не справился с давлением. Разница между нами в том, что когда проиграл я, мне хватило сил подняться и идти дальше. Когда проиграл он, он сломался и убежал во вторую лигу. Теперь гавкает оттуда. Повторюсь, он трус и человек, который ломается ментально. И еще до того, как он лег спать в нашем бою, он уже знал это. Он сказал, что в двух боях Bellator заработал больше, чем в 15 боях UFC? Что я могу сказать, наверное, у него был плохой менеджер. Вадим Немков? Хороший боец. Может быть, однажды он появится в UFC, и мы посмотрим на него здесь».