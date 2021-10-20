Федор Емельяненко: «Хочу, чтобы меня вспоминали как православного христианина и не ассоциировали с треш-током»
20 октября, 21:10
Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко рассказал, каким он хотел бы запомниться людям.
«Хочу, чтобы меня вспоминали как православного христианина. Чтобы мое имя никогда не ассоциировалось с трештоками и всякого рода грязью. Чтобы люди вспоминали обо мне, и у них была радость и позитивное настроение. Какой бы свой бой я посоветовал молодежи? Не знаю. Каждый бой был интересный, на каждый я старался настроиться и победить», — сказал Емельяненко на шоу The MMA Hour.
23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.
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