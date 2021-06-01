Федор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА в Кемерово

Стал известен список почетных гостей чемпионата России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА).

Турнир пройдет с 3 по 7 июня в Кемерово и будет приурочен к 300-летию Кузбасса.

Гостями чемпионата станут председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию IMMAF Андрей Мошанов, Николай Валуев, Константин Цзю, Хасан Бароев, Наталья Рагозина, Артур Таймазов, Михаил Пореченков, Денис Устименко-Вайнштешн (Джиган).

На турнире соберутся 200 сильнейших бойцов ММА из 49 регионов страны. Чемпионат определит спортсменов, которые получат путевки на чемпионат мира и Европы в составе национальной сборной 2021 года.