Тактаров высказался про женские бои

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров высказал свое отношение к девушкам-бойцам. По его словам, они в праве заниматься чем захотят.

«Если у девочки не модельная внешность... Представьте ту же Шевченко — сейчас мы о ней говорим, мы ее знаем, мы ее видели, — сказал Тактаров в Instagram. — Красивые идут в модельный бизнес, умные — в другие места, а те, у кого тестостерон зашкаливает, — они идут биться. И не надо им рассказывать, что им делать. Им что, пулю в висок или вешаться от того, что они не могут себя реализовать? И вы им будете рассказывать, что делать? Езжайте в какую-нибудь пакистанскую или афганскую деревню и там рассказывайте женщинам, что им делать. А у нас тут свободная страна».