Хабиб не смог поздравить детей в Абхазии из-за санкций США и Грузии

Бывший лидер рейтинга сильнейших бойцов UFC и чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов не смог прилететь сегодня в Абхазию, в Международный день защиты детей. Причиной отмены визита стало санкционное давление со стороны США и Грузии.

«В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США, приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей отменяется.

Ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания подтверждал свой визит.

Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся не зависящих от него обстоятельств", — сообщил в своем Facebook Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту со ссылкой на менеджера спортсмена — Ризвана Магомедова.

Нурмагомедов был одним из хедлайнеров праздничной программы администрации Абхазии. Спортсмен должен был провести мастер-класс детям. В конце прошлого года Хабиб завершил карьеру с профессиональным рекордом 29-0.