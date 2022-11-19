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Сегодня, 07:21

Усман Нурмагомедов победил Фрейре на турнире Bellator 288

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Усман Нурмагомедов одержал победу в со-главном бое на турнире Bellator 288. Единогласным решением судей он победил бразильца Патрики Фрейре.

Теперь на счету 24-летнего Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА. У 36-летнего Фрейре в ММА 24 победы и 11 поражений.

Главным боем Bellator 288 станет поединок россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона. Видеотрансляция их противостояния будет доступна на официальном YouTube-канале Bellator и на сервисе Showtime.

Усман Нурмагомедов
ММА
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