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«Это было шоу». Бой Хасбика и Абдурозика не состоится

23:17
Хасбик vs Абдурозик. Фото Instagram
Хасбик vs Абдурозик. Фото Instagram

Нашумевший поединок дагестанского блогера Хасбуллы и таджикского певца Абдурозика не состоится, а их конфликт, как оказалось, был постановочным.

Публикация от Хасбулла Магомедов 19year's (@hasbulla.magomedov)

«Друзья, противостояние Хасбуллы и Абдурозика было сделано ради шоу, — сказал Тамаев на видео, опубликованном на странице Хасбика. — Это было сделано для того, чтобы наши братья чувствовали себя увереннее. Они ничем не отличаются от нас. У них большой дух, и они любят друг друга и уважают. Докажите это подписчикам».

Хасбик и Абдурозик в свои 18 лет выглядят как пятилетние дети. Их суммарный вес — 35 кг. Рост каждого из них более 100 см.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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