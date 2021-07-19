«Это было шоу». Бой Хасбика и Абдурозика не состоится

Нашумевший поединок дагестанского блогера Хасбуллы и таджикского певца Абдурозика не состоится, а их конфликт, как оказалось, был постановочным.

«Друзья, противостояние Хасбуллы и Абдурозика было сделано ради шоу, — сказал Тамаев на видео, опубликованном на странице Хасбика. — Это было сделано для того, чтобы наши братья чувствовали себя увереннее. Они ничем не отличаются от нас. У них большой дух, и они любят друг друга и уважают. Докажите это подписчикам».

Хасбик и Абдурозик в свои 18 лет выглядят как пятилетние дети. Их суммарный вес — 35 кг. Рост каждого из них более 100 см.