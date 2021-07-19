Мария Агапова: «На $ 50 000 я год шикарно жила в США, купила две машины»

Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова рассказала «СЭ» о том, куда ушел ее бонус в $ 50 000 за выступление вечера в поединке с Ханной Сиферс.

— Что у вас осталось от бонуса в $ 50 000?

— От бонуса ничего не осталось. Сейчас я живу только на спонсорские деньги. Их достаточно, чтобы прожить месяц, заплатить за квартиру.

— Вы можете объяснить человеку из России и СНГ, что такое $ 50 000 для США? Что на них там можно сделать?

— Я заехала в свои собственные аппартаменты, обустроила их. Это где-то 10 000 у меня ушло. Купила себе одну машину, разбила, купила вторую. Купила себе много вещей красивых, уход за собой, косметика. На год шикарной жизни мне хватило, целый год я себе ни в чем не отказывала. Покупала вещи себе, какие хотела, машины, ходила в рестораны, кушала, что хотела, ни в чем себе не отказывала.

— То есть, 50-70 тысяч в год для США — это для вас было бы прям шоколадно?

— Да, это был бы шоколад.

В июне 2020 года Агапова успешно дебютировала в UFC, задушив Ханну Сиферс. В августе 2020-го проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон.