Во время перекрестного интервью они чуть не подрались.

Скоро на просторах YouTube выйдет видео, пожалуй, самого уникального поединка в мире единоборств. Сразятся дагестанец Хасбулла Магомедов и таджик Абдурозик. Уникальность заключается в том, что их общий вес — 35 кг.

Победителя мы узнаем после того, как видеозапись противостояния будет опубликована на канале 19-летнего чеченского блогера Асхаба Тамаева, который взялся за организацию этого поединка еще в январе.

Хасбику 18 лет, его рост 93 см, вес — 18 кг

Абдурозику 17 лет, его рост 1 метр, вес — 17 кг

Идея провести бой между ними родилась еще в прошлом году. Тогда Хасбулла бросил Абдурозику вызов. Таджик принял вызов, подчеркнув, что выйдет драться не за деньги, а за честь. Но биться парни будут все же за деньги. Сначала было объявлено, что победитель получит 1 миллион рублей. Теперь же Тамаев заявил, что каждый получит фиксированный гонорар, но какой именно — не уточнил.

Абдурозик — певец и пользуется большой популярностью в Таджикистане. Его раскручивает таджикский музыкант Барон, он же его менеджер.

Хасбулла прославился после публикации забавных видео, в одном из которых он ест клубнику и положительно отзывается о ее вкусовых качествах. «Клубника — бомба, честно говоря», — говорит он. Эта фраза стала мемом. А после того, как Магомед Исмаилов в июле 2020-го победил Александра Емельяненко, Хасбик бросил ему вызов. Ну а в последнее время он стал часто появлятся в компании бойцов из команды Хабиба. Встречался и с самим Хабибом. Сейчас Хасбулла — один из самых популярных людей Дагестана. Как-то Хасбик провозгласил себя новым Хабибом.

Когда точно выйдет видео боя — пока неизвестно. В понедельник было опубликовано перекрестное интервью, после которого соперники устроили фейс-ту-фейс.

Асхаб Тамаев сидел посередине и задавал ребятам как свои вопросы, так и вопросы подписчиков. Получилось весело. Интервью длилось 30 минут, из которых 10 минут Хасбулла и Абдурозик пытались наброситься друг на друга. Вот самые интересные фрагменты.

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Хасбик: Я сказал, что с любым выскочу на 18 кг, и он принял мой вызов. Все отсюда началось.

Абдурозик: Он бросил вызов всем, кто весит до 18 кг. Было понятно, что этот вызов брошен мне. И я, конечно же, принял его вызов, сказав, что я набью ему рожу.

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Абдурозик: Мне вообще без разницы, где пройдет бой — в стойке, в партере, и вообще, он такой толстый, я его с одного удара вырублю. Вот и все. И он еще как ребенок начинает себя истерить. Можете успокоить его?

Хасбик: У него хоть партер есть? Где он вообще тренируется? Я-то учусь в самом лучшем, самом бомбовом зале Дагестана и России. Да, я тренируюсь у Хабиба Нурмагомедова. Это самый лучший зал.

Абдурозик: Поверь, мне вообще без разницы, где ты там тренируешься. И вообще, почему ты подражаешь Конору Макгрегору, раз ты тренируешься у Хабиба?

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Абдурозик: Хасбика точно никто не любит. Я отвечаю.

Хасбик: Да-да (смеется). Мои подписчики меня любят.

Абдурозик: Даже в Дагестане тебя не любят. Знаешь почему? Потому что ты строишь из себя крутого, высокомерного, и ты не фоткаешься с людьми. После этого, конечно же, тебя не любят.

Хасбик: Если я приеду в Таджикистан, то со мной тоже таджики будут фоткаться.

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Абдурозик: Лично я не играю какую-то роль. У меня это настоящие эмоции, а вот Хасбик пришел за деньгами и хайпом. Это точно.

Хасбик: Да-да... Я за деньгами пришел, а вы в месяц Рамадан рекламируете ставки. Мусульманин так не должен делать.

Абдурозик: А мусульманин разве должен материться? Почему ты так делаешь?

Хасбик: Матерятся многие. Да, это неправильно. Но ставки рекламировать хуже...

Абдурозик: Ты когда-нибудь видел, чтобы я лично рекламировал ставки? У меня есть команда, менеджер... Тебя даже в Дагестане не любят. Все, кого я встречаю, говорят, что ты не очень хороший парень. Из себя строит крутого, понтуется — вот что они говорят.

Хасбик: Да-да. Меня никто не любит здесь... Зачем все эти камеры и все такое, когда можем просто на улице помахаться?

Абдурозик: Хватит врать. Ты все это делаешь ради денег. Если надо будет, мы еще отправим деньги из Таджикистана, потому что до этого тебе отправляли наши таджикские братья.

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Хасбик: Я себя не считаю инвалидом, но родители да, считают. Врачи тоже считают. У меня только рост не растет, вот и все. И когда быстро хожу, то устаю. Другие 18-летние дети сидят дома и пишут, что [я умственно отсталый]. Они только дома сидят, хотят что-то заработать, но не получается, и они завидуют.

Абдурозик: Хвала Всевышнему, у меня есть ноги, у меня есть руки, мозг, ум, я зарабатываю деньги, и я каждый месяц отправляю их домой. Я строю дом, строю ресторан у себя в городе. Слава Аллаху, я не считаю себя инвалидом. Это самое главное. Я считаю, что я даже лучше некоторых взрослых людей, потому что умею зарабатывать деньги. Я желаю, чтобы Хасбик тоже стал таким же мудрым и не считал себя инвалидом.

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В конце интервью Хасбулла не выдержал и набросился на Абдурозика. Их разнял Тамаев. Интервью состоялось за сутки до боя — т. е. поединок уже прошел, его результат неизвестен. За 11 часов интервью собрало на канале Тамаева более 3 миллионов просмотров и более 290 тысяч лайков. Так что будет опубликован поединок — говорить о нем станут везде, уж слишком необычны бойцы.