Энтони Смит готов страховать бой Тейшейры и Хилла

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) сообщил, что полетит в Бразилию на турнир UFC 283 и сделает вес.

«Я полечу в Бразилию. Я сгоню до полутяжелого веса, — отметил Смит в интервью ESPN. — Не думаю, что эти парни не сделают вес, потому что они оба профессионалы, но если что-то пойдет не так, я буду рядом».

Также Смит добавил, что готов помочь Хиллу в подготовке к бразильцу.

«У Джамала фантастическая стойка, в его руках мощь, — сказал Смит. — Не думаю, что Гловер захочет долго стоять с ним в стойке. У меня есть опыт работы с Гловером. Я провел с ним пять раундов. У меня черный пояс по джиу-джитсу, поэтому я могу помочь Джамалу подготовиться к бою».

Гловер Тейшейра (33-8) подерется с Джамалом Хиллом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.