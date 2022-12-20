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Шон Стриклэнд: «Дагестанцы борются как гребаные медведи»

Стриклэнд рассказал, почему среди чемпионов UFC почти нет американцев
Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шон Стриклэнд (25-5) рассказал, почему среди чемпионов UFC почти нет американцев.

«Сколько сейчас американских чемпионов? — спросил Стриклэнд в интервью Flex Lewis. — Мы постоянно видим этих иностранцев, которые словно борются за свою жизнь. У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи. Им наплевать на социальную несправедливость.

Нам нужно брать пример с парней, что выступали 10 лет назад. Они не были великими, но они были жесткими бойцами. Если можно было бы взять их мышление и смешать с навыками нового поколения, то, черт возьми, у нас было бы больше американских чемпионов".

В настоящее время только Алджамейн Стерлинг (22-3) является чемпионом UFC, представляющим США.

Алджамейн Стерлинг
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