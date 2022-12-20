Тони Белью назвал фаворита в бою Бивола и Бетербиева

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Бивол и Бетербиев лучшие полутяжеловесы мира. Настало время им выяснить, кто является лучшим. Навыки Бивола или тяжелые руки Бетербиева? Здесь очень много вопросов. Я отдаю предпочтение Биволу, но будет интересно посмотреть, что произойдет, если Бетербиев сможет доносить свои удары», — сказал Белью в интервью DAZN.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).