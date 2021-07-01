Емельяненко: «Скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч, а пока 3 подхода по 30 утром и вечером»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов посоревноваться в отжиманиях с авто-блогером Эриком Давидычем, который ранее говорил о своем личном рекорде в 1500 отжиманий за 3,5 часа.

«Скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч, а пока 3 подхода по 30 раз утром и вечером», - написал Александр Емельяненко на своей странице в Instagram.

25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30. 28 июня Емельяненко сообщил, что приехал на тренировочный сбор в Карачаево-Черкесию.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.