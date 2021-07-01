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Шлеменко ответил на критику Тактарова: «Люди уже дали ему оценку. Почитайте комментарии»

16:12
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Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил на критику Олега Тактарова. Ранее тот заявил, что Шлеменко и Моргенштерн достойны друг друга.

«Да он просто затаил обиду на меня. И вы знаете, почему так. И это не дает ему покоя. Посоветую ему быть попроще и меньше обижаться. Почитайте комментарии, люди уже дали ему оценку. Тут уже говорить нечего», — сказал Тактаров «СЭ».

Тактаров также вспомнил о его конфликте со Шлеменко, связанном с пивом. Он заявил, что перерос Александра: стал богаче, лучше.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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